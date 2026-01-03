В Госдуме предложили ввести полную компенсацию за больничный с первого года работы

Фото: 123RF.com/andreypopov

Зампред комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин разрабатывает законопроект о выплате больничного в размере 100% от зарплаты уже с первого года работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламентария.

Соответствующие поправки предлагается внести в федеральный закон "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством".

В настоящее время сотрудник вправе рассчитывать при болезни на компенсацию только в 60% от зарплаты в течение первых 5 лет страхового стажа, 100% от зарплаты он может получить только после 8 лет работы.

Как отметил Делягин, действующие нормы "бьют" прежде всего по молодым специалистам, поскольку их заработок в первые годы профессиональной деятельности невелик, а "цены на все постоянно растут". Из-за этого, уточнил депутат, многие вынуждены переносить заболевания на ногах, чтобы не терять доход.

Ранее Владимир Путин подписал закон об оплате больничных и декрета для самозанятых россиян. Согласно документу, до 31 декабря 2028 года в стране проходит эксперимент по добровольной уплате самозанятыми взносов на соцстрахование, что позволит им оформлять оплачиваемый больничный.