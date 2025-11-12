В ГД раскритиковали инициативу о продолжении работы на больничном

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Законодательная инициатива о предложении дополнить Трудовой кодекс РФ статьей, которая бы разрешала работать на больничном при сохранении дохода, не пройдет, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24.

Она отметила, что ни разу не видела ситуации, при которой человека отправляли бы на больничный из-за того, что он "просто чихал". Если врач принял решение выписать листок нетрудоспособности, значит, мера предполагает определенный период покоя и нахождения дома, подчеркнула депутат.

Особенно это касается случаев, когда речь идет о вирусных заболеваниях, указала Бессараб, поскольку встает вопрос о возможности заразить окружающих. Если речь идет о других видах болезней, например проблемах с сердцем, то нагрузка сотрудника также недопустима.

"Как человек сможет решить, насколько он болен, можно ли ему работать? Такая оценка окажется достаточно субъективной", – подчеркнула депутат.

Даже если речь идет о дистанционном формате работы, указания врача о покое все равно необходимо соблюдать, уверена парламентарий. В противном случае заболевший может столкнуться с более серьезными последствиями.

"Иначе, как только мы примем такое на законодательном уровне, работодатели сразу начнут спрашивать: "Товарищ Иванов, а вы точно не легко болеете? Точно на вас нельзя сейчас скинуть в дистанционном формате вот этот отчет?" То есть начнут стремиться к тому, чтобы навалить дополнительную работу при любых обстоятельствах", – добавила Бессараб.

Кроме того, она назвала подобное решение эксплуатацией заболевшего, когда ему требуется лечение.

С инициативой разрешить работу на больничном ранее выступил глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его мнению, в нынешних реалиях многие сотрудники при определенных заболеваниях могут эффективно работать в облегченном режиме из дома.

Депутат подчеркнул, что введение института адаптивного режима труда позволит не только сохранить занятость и доходы людей, но и минимизирует потери работодателей от нехватки ключевых специалистов.

