Максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс рублей в России в 2026 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Максимальная выплата больничного листа вырастет до 6,8 тысячи рублей в сутки в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

"Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года", – говорится в сообщении.

В следующем году размер больничного составит 6 827,4 рубля, в 2027-м – 7 860,27 рубля, а в 2028-м – 8 489,04. Как пояснил СФР, повышение происходит из-за роста предельной базы для начисления страховых взносов.

Фонд также указал, что получает информацию об открытии и закрытии листа от медицинских учреждений и запрашивает недостающие сведения у работодателя при помощи системы "Социальный электронный документооборот".

По данным РИА Новости, больничный, который открыт по основному месту работы, не будет оплачен, если заболевший продолжает работать по совместительству и получать доход.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с 1 января 2026 года самозанятые граждане смогут оформлять оплачиваемые больничные при временной нетрудоспособности. Для этого нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде и ежемесячно перечислять взносы, которые не превысят 1,9 тысячи рублей.

