Поезда на МЦК проезжают станцию Нижегородская без остановки

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Поезда на Московском центральном кольце (МЦК) проезжают станцию Нижегородская без остановки по техническим причинам, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"На станции <...> временно не осуществляется посадка и высадка пассажиров. МЖД приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и принимает все меры для возобновления работы остановки", – добавили, в свою очередь, в пресс-службе Московской железной дороги.

Для проезда до данной станции пассажирам посоветовали использовать Большую кольцевую линию (БКЛ) метро, а также Некрасовскую и МЦД-4. Также от "Таганской" можно воспользоваться автобусами е70, м7, т63, 51 и 766, а от Рязанского проспекта – е70 и т63.

Ранее поезда дальнего следования и пригородные электрички задерживались на Ленинградском направлении Октябрьской железной дороги (ОЖД). Задержка, которая коснулась как составов в сторону Москвы, так и обратно, была связана с техническими причинами.

Были отменены поезда № 6601 Конаково – Москва, № 6604 Москва – Конаково, частично отменен и отправился в столицу со станции Конаковский Мох электропоезд № 7905 Конаково – Москва. На 1 час задержался поезд № 6603 Конаково – Москва.

