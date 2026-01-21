Электропоезда Рижского направления МЖД задерживаются в сторону области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько электропоездов Рижского направления Московской железной дороги (МЖД) задерживаются в сторону области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Уточняется, что пригородные поезда дальних маршрутов следуют с отклонением от графика по техническим причинам. В это же время ситуация не повлияла на движение поездов МЦД-2.

МЖД принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства и добавила, что делает все необходимое для введения поездов в график.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) и МЦД-3 изменится с 30 января по 15 февраля. Это связано с проведением строительных работ по модернизации инфраструктуры станции Зеленоград-Крюково.

