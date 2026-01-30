Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 января, 21:03

В мире

Стоматологи в Италии по ошибке удалили пациентке 11 здоровых зубов

Фото: 123RF.com/annashou

Два стоматолога в Италии удалили 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, сообщает Corriere della Sera.

Женщина обратилась в частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами, при этом она рассчитывала на недорогое лечение. Однако врачи убедили ее в том, что без крупного вмешательства она может потерять все зубы, и обещали применить новую американскую технику.

Однако перед самой операцией женщине не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок, а также причинили сильную боль, в течение четырех часов удаляя 11 зубов. Через три дня после операции пациентка получила протезы, которые отличались от тех, что ей обещали.

При этом, по информации прокуратуры, врачи использовали рентгенопрозрачные, то есть временные, протезы, которые не могут гарантировать правильного прикуса. Они также были дешевле, чем несъемный протез.

Женщина продолжает бороться с последствиями "лечения": по ее словам, она долгое время не могла есть и говорить, а произошедшее отразилось на ее личной жизни и психологическом состоянии.

В результате суд приговорил врача, который консультировал итальянку и согласовывал условия лечения, к одному году и пяти месяцам лишения свободы – его признали виновным в причинении вреда здоровью, мошенничестве и незаконной медицинской практике, так как ранее его исключили из реестра зубных врачей.

Второй медик, проводивший операцию, получил три месяца лишения свободы. Они также обязаны выплатить пострадавшей 14,3 тысячи евро как предварительную компенсацию, общую сумму которой суд еще не установил.

Ранее в Москве женщина погибла во время проведения медицинских и косметологических процедур. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи провели обыск в частной клинике. Была изъята необходимая документация.

Читайте также


судыза рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика