Стоматологи в Италии по ошибке удалили пациентке 11 здоровых зубов

Фото: 123RF.com/annashou

Два стоматолога в Италии удалили 55-летней пациентке 11 здоровых зубов, сообщает Corriere della Sera.

Женщина обратилась в частную клинику из-за проблем с боковыми зубными мостами, при этом она рассчитывала на недорогое лечение. Однако врачи убедили ее в том, что без крупного вмешательства она может потерять все зубы, и обещали применить новую американскую технику.

Однако перед самой операцией женщине не сделали обязательный панорамный рентгеновский снимок, а также причинили сильную боль, в течение четырех часов удаляя 11 зубов. Через три дня после операции пациентка получила протезы, которые отличались от тех, что ей обещали.

При этом, по информации прокуратуры, врачи использовали рентгенопрозрачные, то есть временные, протезы, которые не могут гарантировать правильного прикуса. Они также были дешевле, чем несъемный протез.

Женщина продолжает бороться с последствиями "лечения": по ее словам, она долгое время не могла есть и говорить, а произошедшее отразилось на ее личной жизни и психологическом состоянии.

В результате суд приговорил врача, который консультировал итальянку и согласовывал условия лечения, к одному году и пяти месяцам лишения свободы – его признали виновным в причинении вреда здоровью, мошенничестве и незаконной медицинской практике, так как ранее его исключили из реестра зубных врачей.

Второй медик, проводивший операцию, получил три месяца лишения свободы. Они также обязаны выплатить пострадавшей 14,3 тысячи евро как предварительную компенсацию, общую сумму которой суд еще не установил.

Ранее в Москве женщина погибла во время проведения медицинских и косметологических процедур. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Следователи провели обыск в частной клинике. Была изъята необходимая документация.

