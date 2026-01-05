Следователи провели обыск в московской частной клинике после смерти пациентки

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи провели обыск в частной клинике в Москве, пациентка которой погибла после проведения процедур, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице.

Следователи продолжают проведение следственных действий. Проведен обыск, изъята необходимая документация. Кроме того, в ближайшее время будут допрошены сотрудники и руководство клиники.

Предварительно, инцидент произошел 4 января в клинике на Токмаковом переулке. Состояние пациентки ухудшилось после проведения медицинских и косметологических процедур.

Женщине было 38 лет. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

