Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 13:18

Мэр Москвы

Сергей Собянин: "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что олимпийский комплекс "Лужники" станет одной из лучших рекреационных зон Москвы, где можно будет позаниматься спортом и отдохнуть всей семьей.
 
Мэр напомнил, что благоустройство "Лужников" началось в 2025-м году. На данный момент завершен первый этап работ, которые затронули примерно 10 гектар территории, включая центральную площадь и причал. 
 
Зимой на территории олимпийского комплекса работает новый мультимедийный каток, где могут кататься до 3 тысяч человек одновременно. Ледовая площадка расположена перед Большой спортивной ареной и боковыми аллеями.
 
В этом году специалисты приступят ко второму этапу благоустройства "Лужников". Работы пройдут на территории 21,4 гектара. По словам мэра, в порядок будет приведена аллея вокруг Большой спортивной арены "Лужники" и Фестивальная площадь.

Кроме того, в спортивном кластере "Под мостом" появится скейт-парк, стритбольная площадка, павильон с раздевалкой и кафе, а также детская площадка и две воркаут-зоны, в том числе для маломобильных граждан. Не забудут специалисты и о прилегающих территория. Помимо этого, будут высажены деревья. 

Ожидается, что фасад Большой спортивной арены в рамках благоустройства "Лужников" будет превращаться в мультимедийное "живое" полотно за счет технологии видеомэппинга. Усилить эффект помогут новая подсветка и медиакровля.

Новый причал для электросудов появился в Лужниках

Читайте также


мэр Москвыгородблагоустройство

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика