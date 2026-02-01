Сергей Собянин: "Лужники" станут одной из лучших рекреационных зон Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX, что олимпийский комплекс "Лужники" станет одной из лучших рекреационных зон Москвы, где можно будет позаниматься спортом и отдохнуть всей семьей.



Мэр напомнил, что благоустройство "Лужников" началось в 2025-м году. На данный момент завершен первый этап работ, которые затронули примерно 10 гектар территории, включая центральную площадь и причал.



Зимой на территории олимпийского комплекса работает новый мультимедийный каток, где могут кататься до 3 тысяч человек одновременно. Ледовая площадка расположена перед Большой спортивной ареной и боковыми аллеями.



В этом году специалисты приступят ко второму этапу благоустройства "Лужников". Работы пройдут на территории 21,4 гектара. По словам мэра, в порядок будет приведена аллея вокруг Большой спортивной арены "Лужники" и Фестивальная площадь.

Кроме того, в спортивном кластере "Под мостом" появится скейт-парк, стритбольная площадка, павильон с раздевалкой и кафе, а также детская площадка и две воркаут-зоны, в том числе для маломобильных граждан. Не забудут специалисты и о прилегающих территория. Помимо этого, будут высажены деревья.

Ожидается, что фасад Большой спортивной арены в рамках благоустройства "Лужников" будет превращаться в мультимедийное "живое" полотно за счет технологии видеомэппинга. Усилить эффект помогут новая подсветка и медиакровля.

