31 августа, 14:48

Мэр Москвы

Собянин: в "Лужниках" создается уникальная архитектурно-художественная подсветка

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Уникальная архитектурно-художественная подсветка нового поколения создается на территории Олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

"Планируем с помощью цвета, света, звука и интерактивных инсталляций объединить центральную площадь и прилегающие к ней боковые аллеи в четыре смысловые зоны природных стихий – земли, воды, огня и воздуха", – отметил градоначальник.

Мэр напомнил, что столичные власти начали благоустройство территории "Лужников" в текущем году. Ожидается, что фасад Большой спортивной арены будет превращаться в мультимедийное "живое" полотно за счет технологии видеомэппинга. Усилить эффект помогут новая подсветка и медиакровля.

"Такая подсветка появится и на существующих скульптурах "Земля" и "Вода". Линейные светильники и прожектора – на создаваемых павильонах центральной площади. Декоративные грунтовые прожекторы украсят деревья", – перечислил Собянин.

Частью подсветки станет фонтан с водной гладью, который зимой превратится в каток. Таким образом, главная площадь станет уникальным городским пространством, где будут сочетаться спорт, отдых, искусство и современные технологии, резюмировал мэр.

Ранее новая архитектурно-художественная подсветка заработала на набережной в парке музея-заповедника "Коломенское". Специалисты подобрали индивидуальный сценарий освещения с монохромным белым светом для каждого объекта. Для подсветки цветников они использовали более 83 тысяч декоративных шаров "светлячков" высотой от 50 до 80 сантиметров.

мэр Москвы

