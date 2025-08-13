Москвичи выбрали название для новой набережной в "Коломенском"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В проекте "Активный гражданин" завершилось голосование за название новой набережной в Нагатинском Затоне, передает портал мэра и правительства Москвы.

Она была создана в рамках первого этапа работ по восстановлению и благоустройству музея-заповедника "Коломенское". В опросе приняли участие более 153 тысяч горожан.

Большинство голосов (30%) набрал вариант "Царская набережная". Это название напоминает о богатой истории этих мест. В XVI веке здесь была построена великокняжеская усадьба, которая в XVII веке превратилась в парадную резиденцию с деревянным дворцом, построенным по приказу царя Алексея Михайловича.

За вариант "Набережная Вознесения" проголосовали 17% участников опроса. Название отсылает к церкви Вознесения Господня – уникальному архитектурному памятнику на территории музея-заповедника.

В свою очередь, "Романовская набережная" и "Родниковая набережная" получили по 16% голосов, а "Петровская набережная" – 13%. Еще 8% "активных граждан" предпочли доверить выбор специалистам.

Длина новой набережной в музее-заповеднике "Коломенское" составила 3,5 километра. Ее особенностью стал деревянный настил, созданный над водой. Оттуда открывается вид на белые павильоны с витражами, украшенные изображениями архитектурных памятников.

Самым любимым местом для семей с детьми стал интерактивный павильон "Московские каникулы". Здесь юные гости могут погрузиться в мир современных технологий в VR-зоне. Кулинарное разнообразие включает в себя бар с панорамным видом, а также ресторан с летней террасой. Особое внимание жителей привлекает кафе с волнообразным навесом и качелями.

Для проведения культурных мероприятий создан амфитеатр, рассчитанный на 850 зрителей.

В южной части набережной появился многофункциональный спортивный кластер для любителей активного отдыха. Здесь 12 площадок для пляжного волейбола и детская зона с элементами геопластики. Зимой на набережной планируют залить один из самых длинных катков.

У места впадения реки Жужи в Москву-реку создали свадебный сад. Там есть церемониальная площадка на воде, гостевой павильон на 200 мест и фотозона с арт-объектом.

Ранее сообщалось, что москвичи смогут выбрать облик ландшафтной площадки "Активного гражданина" в ходе фестиваля "Сады и цветы". Горожане решат, какие растения высадить, включая розы, жасмин, бархатцы и петуньи. Также можно предложить название площадки. Она появится рядом с метро "Кропоткинская" на площади Пречистенские Ворота.