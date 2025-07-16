"Активные граждане" помогут разнообразить проект "Книга в городе"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

"Активные граждане" в новом голосовании помогут разнообразить проект "Книга в городе", передает портал мэра и правительства Москвы.

Проект развернулся на площадках "Лета в Москве". Локации в Пушкинском сквере, у фонтана Витали и на Сретенском бульваре открыты для всех желающих с 12:00 до 22:00 со вторника по воскресенье. Там горожане и туристы смогут посетить библиотеки под открытым небом, а также поучаствовать в свыше 700 мероприятиях, в том числе мастер-классах, лекциях, литературных чтениях, встречах с писателями, поэтами и артистами.

В голосовании жители Москвы определят, какие форматы мероприятий им наиболее интересны и с представителями каких профессий они хотели бы пообщаться. Также москвичи смогут предложить кандидатуры выдающихся горожан для участия в публичных мероприятиях.

Кроме того, участники проекта расскажут о своих читательских привычках. Им предстоит назвать самые интересные литературные жанры, наиболее удобный формат книги – электронная, аудиокнига или печатная, и поделиться любимыми местами для чтения. Указанная информация будет учитываться во время формирования программы мероприятий "Книги в городе".

Более того, для "активных граждан" организовали тематическую акцию, победители которой получат в качестве подарка специальные издания "Московского дома книги", а также получат шанс пообщаться с известными артистами.

Чтобы стать участником акции, необходимо до 29 июля включительно принять участие в голосовании. После этого нужно ввести промокод KNIGA2025 в специальное поле в своем профиле на сайте или в мобильном приложении проекта. 30 победителей определит программа случайного выбора. Их имена будут опубликованы не позднее 31 июля в новостях проекта "Активный гражданин".

Церемония награждения победителей пройдет в начале августа на площадках "Книги в городе". Сразу после состоятся творческие встречи с приглашенными звездами, которые дадут автограф и сделают фотографии с победителями.

Между тем 17 июля на площадке проекта в Пушкинском сквере состоится мастер-класс для детей. В рамках занятия, которое пройдет с 13:30 до 14:30, ребята создадут закладки для книг в коллажной технике с использованием цветной бумаги, кусочков ткани, лент, ниток, пуговиц и других материалов. Вход свободный.