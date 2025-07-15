Сергей Собянин сообщил о новом рекорде проекта "Активный гражданин"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Активный гражданин" поставил новый рекорд: 7 тысяч голосований и более 300 миллионов мнений, сообщил в телеграм-канале Сергей Собянин.

Мэр отметил, что каждое из них является реальным вкладом горожан в развитие столицы. Благодаря им построена Большая кольцевая линия (БКЛ) метро, запущены Московские центральные диаметры (МЦД), продлена Солнцевская линия до аэропорта Внуково, выбраны станции с лучшим дизайном – "Марьина Роща" "Рижская" и "Сокольники", также на маршруты вышли электробусы.

Более того, пациентам открылся доступ к электронным медкартам, утверждены стандарты работы МФЦ. Обустроены 500 территорий, в том числе парк "Ходынское поле", ВДНХ, Северный речной вокзал, набережные, свыше 2,7 тысячи дворов, высажено более одного миллиона деревьев и кустарников.

С помощью голосований были выбраны стили оформления фестивальных площадок

"Московских сезонов", программа фестиваля "Путешествие в Рождество", определены имена для животных "Москвариума" и Московского зоопарка.



"Без преувеличения, проект "Активный гражданин" – сердце цифровой экосистемы столицы. К нему уже присоединились больше 7,2 миллиона человек", – отметил градоначальник и поблагодарил каждого участника за внимание и неравнодушное отношение к развитию Москвы.

Ранее "Активный гражданин" запустил викторину, посвященную ярким объектам проекта "Лето в Москве". Жителям предстоит ответить на восемь вопросов, в каждом из которых есть пять вариантов ответа. Например, горожанам предлагается вспомнить, в виде какого известного самовара создан объект на Арбате.