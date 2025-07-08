Крольчат "Городской фермы" ВДНХ назвали Пятнышко, Карамелька и Зефир

Фото: пресс-служба ВДНХ

Итоги голосования по выбору имен для трех крольчат "Городской фермы" на ВДНХ подвели на платформе "Активный гражданин – детям". Их назвали Пятнышко, Карамелька и Зефир, сообщила Агентству "Москва" пресс-служба ГКУ "Новые технологии управления".

Свое мнение высказали свыше 4,8 тысячи юных горожан. Согласно опросу, 59% пользователей проголосовали за имя Пятнышко для девочки.

"Ее белоснежная шерстка действительно усеяна шоколадными крапинками. <...> Сестре Пятнышка юные "активные граждане" выбрали имя Карамелька (58%). Такой вариант имени предложили из-за дружелюбного характера малышки", – говорится в сообщении.

Имя Зефир набрало 54% голосов. Кролик получил его за добрый, немного застенчивый характер и белоснежный окрас, который напоминает лакомство. Две самки и самец родились в марте.

Ранее на "Городской ферме" появился козел валлийской породы по кличке Викинг. Животное было доставлено в Москву из подмосковного конноспортивного комплекса "Дивный". На данный момент валлийскому козлу два года. Он часто позирует для фотографий, так как очень любит внимание.

