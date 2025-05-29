Марал родился в "Лосином острове"

Детеныш марала родился в национальном парке "Лосиный остров" в Москве. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Олененок появился на свет несколько дней назад, все это время мать скрывала детеныша в густой траве. В настоящее время марал делает первые шаги, хотя и держится на ногах еще неуверенно.

Ранее в Московском зоопарке с интервалом в несколько дней родились три ягненка породы уэссан. Все они оказались самками. В данный момент животные живут в одном вольере и уже выходят на прогулки.

Овцы породы уэссан считаются самыми маленькими в мире: высота взрослых баранов составляет 50 сантиметров в холке, вес – до 22 килограммов. Высота овечек – до 48 сантиметров, весят они 13–16 килограммов.