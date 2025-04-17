Три крольчонка родились на "Городской ферме" ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Три крольчонка с редким окрасом родились в марте на "Городской ферме" ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба выставочного комплекса.

При этом, как рассказали представители комплекса, мама новорожденных Крошка на протяжении нескольких недель скрывала крольчат от посетителей, обеспечивая безопасность своим детям. В апреле она показала малышей сотрудникам "Городской фермы" ВДНХ.

"Малыши уже немного подросли, и теперь их могут увидеть гости фермы", – сказано в сообщении.

Представители выставочного комплекса добавили, что крольчата чувствуют себя хорошо, активно перемещаются по вольеру и с аппетитом употребляют выдаваемую им пищу.

В конце марта в Московском зоопарке родился детеныш краснокнижного капуцина плаксы. Животные, которые представляют собой небольшую обезьяну с цепким хвостом, относятся к редким видам, так как занесены в Международную Красную книгу.

До появления этого детеныша самка Нори и самец Матрос уже давали потомство. Подрастающих обезьян забирали в другие зоопарки. В настоящий момент в столичном зоосаде в группе капуцинов плакс живут сами родители, два их детеныша, а также пожилая самка Смолли, у которой есть двое взрослых детей.

