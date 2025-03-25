Пять пингвинят Гумбольдта появились на свет в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

В начале января в группе пингвинов Гумбольдта в Московском зоопарке появились на свет пять птенцов: у двух пар – по два птенца и еще у одной – один. Пол пингвинят определят через несколько месяцев, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Данный вид пингвинов регулярно размножается в Московском зоопарке, им почти не нужна помощь ветврачей и зоологов в уходе за птенцами, так как взрослые пингвины отлично справляются сами. Тем не менее птицы продолжают находиться под постоянным присмотром. В частности, специалисты следили за кладками яиц, дополнительно обеспечивая их сохранность. Пингвины доверяют некоторым сотрудникам зоопарка и разрешают им проверять свои норы.

Сначала пингвинята находились в норе вместе с родителями, которые отходили от них, только чтобы поесть. Однако сейчас малыши уже потихоньку выходят на берег и иногда даже пытаются плавать. Вместе с тем птенцы продолжают питаться только с помощью родителей, которые кормят их полупереваренной рыбой, чтобы упростить ее усвоение.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что зоологи каждую неделю обследуют пингвинят. По ее словам, это очень быстрый процесс, который необходим для снятия возможного стресса для птиц.

"Пингвинят регулярно взвешивают на случай недостатка корма для конкретных птиц или других вероятных сложностей. Одновременно осуществляется дезинфекция нор. Кроме того, что подобные осмотры специалистов дают возможность контролировать здоровье, они позволяют выстраивать доверительные взаимоотношения между зоологами и группой пингвинов", – добавила она.

На сегодня пингвинята чувствуют себя отлично и постепенно набирают вес. Специалисты постоянно слышат их громкое пищание после кормления. Таким образом они выпрашивают у родителей рыбу, что является показателем нормального природного поведения.

Помимо пингвинов, еще одно пополнение произошло у пары больших бакланов, у которых в феврале вылупился малыш. Его пол тоже пока остается неизвестным. Это уже третье поколение детенышей в птичьей семье. Старшие братья и сестры выросли и живут самостоятельно. Сам малыш достаточно подрос, чтобы пробовать взрослую пищу, однако еще примерно месяц он будет просить родителей покормить себя.

Зимой большие бакланы живут в теплом павильоне, а весной перебираются на пруд. Зоологи считают, что это может произойти в середине апреля.

Ранее две игуанообразные ящерицы рода анолисы Вишенка и Сырник поселились в "Аптекарском огороде". Анолисы способны изменять оттенок кожи в соответствии с эмоциональным состоянием, температурными условиями и окружающей средой.

В середине марта малайские медвежата Лучик и Звездочка из Московского зоопарка познакомились и теперь проводят время вместе. Медвежата полюбили играть вместе, догонять друг друга, разрывать картонки. Однако их любимое занятие – "борьба".