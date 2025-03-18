Ящерицы Вишенка и Сырник поселились в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Две игуанообразные ящерицы рода анолисы Вишенка и Сырник поселились в "Аптекарском огороде", сообщает пресс-служба Ботанического сада МГУ.

Анолисы способны изменять оттенок кожи в соответствии с эмоциональным состоянием, температурными условиями и окружающей средой, отметили представители центра. При этом ящерицы могут менять окрас до такого состояния, что заметить их будет очень трудно.

"Эти ящерицы – настоящие гимнасты. Они с легкостью прыгают с ветки на ветку, а их цепкие лапки с микроскопическими присосками позволяют им удерживаться на самых гладких поверхностях", – отметили в саду.

Также у этих ящериц очень длинный и клейкий язык, которым анолисы пользуются, чтобы схватить добычу. Представители этого вида общаются друг с другом при помощи горловых мешков, уточнили в пресс-службе.

Между тем гости экспозиции павильона "Дом птиц" Московского зоопарка могут увидеть птенца папуанского калао. Он родился в ноябре прошлого года, но перед гостями предстал недавно.

После вылупления он находился в гнезде три месяца, где успел опериться. Это связано с тем, что после спаривания самка на несколько месяцев замуровывает себя с яйцом в гнезде, оставляя небольшую щель, чтобы глава семейства приносил корм.