Детеныш родился у ламы Алисы в национальном парке "Лосиный остров"

Фото: телеграм-канал "Нацпарк "Лосиный остров"

У проживающей на территории национального парка "Лосиный остров" ламы Алисы родился детеныш. Об этом сообщается в телеграм-канале учреждения.

Пополнение произошло еще два месяца назад. Как сообщили в нацпарке, в первые дни жизни детеныш и его мать нуждались в поддержке специалистов, поэтому все заботы по уходу за новорожденным взяли на себя сотрудники биостанции под руководством научного отдела.

Они круглосуточно следили за здоровьем и питанием новорожденного, обеспечивая его специальной смесью, адаптированной к потребностям новорожденных лам.

"Сейчас жеребенок с удовольствием выпивает по литру вкусной смеси дважды в день, демонстрируя отличное здоровье и активный рост", – указали в публикации.

К настоящему моменту он значительно прибавил в весе. Улучшения наблюдаются и в шерстке малыша – она стала гуще и пушистее. Более того, детеныша уже выпустили в вольерный комплекс под присмотром сотрудников.

"Маленькая лама уже знакомится с посетителями биостанции, становится настоящим украшением Лосиной биостанции, вызывая умиление и восторг", – добавили в нацпарке.

Ранее в "Лосином острове" произошло еще одно пополнение. Туда перевезли двухлетнего лося, поселившегося в подмосковной промзоне.

Операцию по перемещению организовало управление государственного охотничьего контроля, поскольку выпускать привыкшее к людям животное в дикую природу было нельзя. На новой территории за ним будут следить специалисты.

