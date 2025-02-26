Горожане выберут имя для альпаки из Московского зоопарка

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В проекте "Активный гражданин" стартовало голосование, в результате которого горожане выберут имя для самца альпаки из Московского зоопарка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На выбор предложены шесть вариантов, несколько из которых были вдохновлены культурой инков. Один из них – Инти – имя мифологического бога Солнца. Имя является символом тепла и пушистой шерсти альпаки.

Имя Пача переводится как "Вселенная" и указывает на неповторимость каждого живого существа. Еще один вариант – Куско – в честь столицы древней инкской империи.

Вариант Зефир показывает мягкий и ласковый характер. Также альпаку могут назвать Ватным Пуфиком в честь родителей – мамы Ватки и папы Пуфика. Кроме того, в голосовании участвует и имя Альберт, происходящее от латинского слова albus, что переводится как "белый".

Альпака родился осенью 2023 года под Волоколамском. В конце прошлого года его привезли в детский зоопарк.

Ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала видео с недавно родившемся детенышем капибары. Она рассказала, что капибары являются самыми крупными представителями грызунов. С самого детства у них, как и у всех представителей отряда, постоянно растут зубы.

