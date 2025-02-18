Московский зоопарк рассказал, чем кормит жирафа Липу

Самка жирафа Липа, которая живет в Московском зоопарке, питается сеном, ветками ивы, овощами и фруктами, рассказали в пресс-служба зоосада.

Увидеть ее в зимний период можно в теплом павильоне "Животные Африки", где она живет вместе с тремя зебрами породы Греви. В том же павильоне зиму пережидают черные антилопы.

В условиях живой природы каждый из этих видов, не конкурируя с другими, находит пропитание в определенном растительном ярусе, уточнили в сообщении. Антилопы поедают молодые сочные побеги, пищей зебр становятся соцветия злаков, а жирафы пасутся на высоте 2–6 метров, поедая части растений, до которых другие животные не могут дотянуться.

Учитывая это, сотрудники зоопарка кладут корм для Липы в специальные корзины, которые висят на высоте трех метров. Тем не менее жираф с удовольствием объедает и нижние ветви деревьев, до которых может дотянуться.

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш капибары. Он появился на свет уже способным ходить. Сейчас малыш тренируется плавать под водой и задерживать дыхание, а также пробует взрослую пищу.

