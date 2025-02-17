17 февраля, 18:35Город
В Московском зоопарке показали, как малыш капибары плавает с мамой в бассейне
Акулова напомнила, что малыш появился на свет уже способным ходить. Сейчас он тренируется плавать под водой и задерживать дыхание. Также детеныш капибары пробует взрослую пищу.
Детеныш родился у семейства капибар в начале февраля. Наблюдать за его появлением на свет могли посетители, так как все происходило в экспозиционном вольере. Он стал девятым малышом в семье. Четверо из них уже уехали в другие зоопарки.
Самка Малая и самец Кузьма вместе с начала 2020 года. В прошлом году у них родились еще два детеныша.