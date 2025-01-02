Собянин рассказал о пополнении в Московском зоопарке в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Московском зоопарке живут свыше 10 тысяч животных. В 2024 году на свет там появились более 1,5 тысячи детенышей, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, летом у пары капибар Кузьмы и Малой родились двое малышей. Весной пара японских журавлей также порадовала зоологов, высидев здорового птенца. А у кустарниковых собак – самца Вицли-Пуцли и самки Фреи – появился еще один щенок.

На "Турьей горке" в стаде дагестанских туров родились семеро козлят. Еще двое ягнят появились у голубых баранов.

Летом 2023 года, продолжил градоначальник, в зоопарке поселилась пара бурых гиен, а в 2024-м у них родился щенок. В павильоне "Приматы" появился на свет детеныш миниатюрной беличьей обезьяны саймири. Первые два месяца мама носила детеныша на спине, а сейчас он уже самостоятельно передвигается. Пополнение произошло и в семье кошачьих лемуров.

В филиале Московского зоопарка в Вологодской области – Зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге вылупился птенец полярной совы. Летом пополнение было также у леопардовых полозов. Этот случай – один из первых успешных разведений леопардового полоза из Крымской популяции в условиях зоопарка, подчеркнул Собянин.

Осенью в террариуме зоосада родились шесть змей аметистового питона – самой крупной змеи Австралии и Новой Гвинеи, занесенной в Международную Красную книгу.

Как отметил мэр, еще 300 животных переехали в Московский зоопарк из 20 российских регионов и десятка других стран. Например, в зоосаде поселились три малайских медвежонка. Самок назвали Маша и Звездочка, а самца – Лучик.

Из Белоруссии в Московский зоопарк прибыли молодые зубры Майя и Базальт. А к самцу гигантского муравьеда Диего приехала самка по имени Белла. В данный момент они проживают в разных вольерах, позже специалисты планируют их познакомить.

Кроме того, впервые за 10 лет в столичном зоосаде поселился гигантский осьминог, которого можно увидеть в павильоне "Экзотариум", заключил Собянин.

Тем временем гималайский медведь Вася из Московского зоопарка третий год подряд отказывается от зимней спячки. Животное гуляет в вольере, залезает на верхние уровни деревянной крепости и играет с оранжевым конусом.

Васю и еще двух медведиц изъяли у перекупщиков почти два года назад. Звери жили в стесненных условиях и плохо питались.