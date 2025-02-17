Московский зоопарк поздравил бегемота Ксюшу с праздником

Сотрудники Московского зоопарка поздравили бегемота Ксюшу с ее праздником. Об этом сообщила пресс-служба зоосада.

Во Всемирный день бегемота сотрудники отдела "Копытные" подготовили для животного угощение в виде свежих овощей и фруктов. Они также стилизовали для Ксюши тыкву, вырезав из нее бегемота.

Приняв поздравления и подарки, виновница торжества аккуратно приступила к трапезе. При этом все поздравления зоопарк показывал в онлайн-трансляции.

Ранее в зоосаде отметили День святого Валентина. Панды Диндин и Катюша получили подарок в форме сердца. До этого в честь китайского Нового года семье медведей также дарили чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик.

Полученные презенты понравились животным. Отец семейства Жуи долго доставал угощения из своего подарка, а Катюша обнимала вязаного медведя и играла с ним.

