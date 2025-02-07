В Московском зоопарке показали первые кадры с малайским медвежонком Лучиком.

Медвежонок посетил игровую комнату. Он бодро отреагировал на новое место из-за своего озорного характера, рассказал ведущий зоотехник отдела "Млекопитающие" Денис Кочатов.

"Когда он пришел в игровую комнату, то для него это было, как ранее и для Маши и Звездочки, чем-то новым, интересным. Он сразу принялся изучать новую территорию, все ее уголки", – цитирует специалиста пресс-служба зоопарка.

По его словам, Лучик с интересом обнюхивал все предметы в игровой, где ранее была Звездочка. Зоологи играли с медвежонком, развлекали его и предлагали ему игрушки.

"Так как во время первого выхода он был совсем маленький, то плохо лазал и первое время находился в основном внизу", – добавил Кочатов.

Он также обратил внимание, что Лучик значительно отличается от своих сестер: он более социален и общителен.

Ранее в зоопарке впервые показали видео с малайской медведицей Звездочкой. Она тоже освоила игровую комнату и начала знакомство с находящимися там предметами. Со всеми игрушками Звездочка вела себя уверенно и с любопытством попробовала лазать по бревнам.

По словам начальника отдела "Млекопитающие" Михаила Брагина, Звездочка обладает уверенным и самодостаточным характером. Кроме того, она не так сильно привязана к людям, как медведица Маша, и соблюдает дистанцию в общении.