Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Пара снежных барсов из Московского зоопарка начала встречаться в одном вольере. У этих животных начался период размножения, который традиционно наступает в середине и конце зимы, сообщила пресс-служба зоосада.

"В январе, после первой оттепели, зоологи начали традиционное соединение самки Дайны и самца Унцика", – рассказали представители организации.

Данный процесс происходит ежегодно, уточнили специалисты. Изначально сотрудники зоопарка открывали шибер между вольерами снежных барсов на несколько часов. К настоящему моменту его оставляют открытым почти на весь день, с 08:00 до 16:00.

Снежные барсы начали жить на городской территории Московского зоопарка осенью 2023 года. Они прибыли туда из центра воспроизводства. Зимой 2024 года их впервые познакомили. Сперва животные реагировали друг на друга достаточно агрессивно, однако сейчас Дайна и Унцик относятся друг к другу спокойнее.

Она общаются с помощью меток, в том числе запаховых. Поэтому, когда барсы заходят на территории друг друга, они первым делом тщательно обнюхивают новое место. По наблюдениям зоологов, Унцик чаще приходит в вольер Дайны, однако отдыхать каждый из них уходит во внутреннее помещение собственных вольеров. Детенышей у снежных барсов еще нет.

Тем временем в честь китайского Нового года фанаты из КНР подарили пандам из Московского зоопарка чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик. По словам представителей зоосада, пандам понравились полученные подарки. Жуи долго доставал подвешенные угощения со своего подарка, а Диндин и Катюша разбирались, как правильно пользоваться обноками. Катюша обнимала вязаного медведя, купала и играла с ним, а позже пыталась разобраться, как работает ее кукурузник.