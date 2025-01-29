Бобры из Московского зоопарка поддержали тренд "Сидим с бобром за столом"

Дуэт Slava Skripka, который является автором популярной песни "Бобр", посетил Московский зоопарк. Об этом сообщает пресс-служба зоосада.

Исполнители увидели бобров, про которых они поют в своей песне. Сами животные приняли участие в съемке клипа, который опубликовал Московский зоопарк, и поддержали тренд "Сидим с бобром за столом".

"Бобры, как известно, очень добры, и можно по расписанию увидеть как их кормят. Но, помните, у бобров свое расписание, он не знает, что куплен билет. Мы не можем сказать вам заранее, будет видно бобра или нет", – заявил исполнитель Слава Скрипка.

Бобров можно также встретить на природных территориях Москвы. В прошлом году их замечали в парках "Москворецкий", "Лосиный Остров", "Останкино" и "Битцевский лес".

С наступлением зимнего сезона активность бобров снижается. Из своих домиков они выходят только днем. Однако если столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов, они остаются в жилище. При этом к холодам они готовятся заранее, обеспечивая себя запасами.

