Бобра и ласку можно встретить на природных территориях Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На природных территориях Москвы можно встретить бобров, ласок и зайцев-русаков, внесенных в Красную книгу города. Об этом рассказал департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

В прошлом году бобра видели в природных парках "Москворецкий", "Лосиный Остров", "Останкино" и "Битцевский лес". Перепонки на лапах и веслообразный хвост позволяют ему плавать в воде. Бобры могут питаться различными растениями, корой и побегами деревьев. Животное может весить до 32 килограммов и достигать в длину 1,3 метра.

На протяжении всей жизни у бобров растут резцы, которые помогают им перемалывать пищу. Грызуны включены в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости.

С наступлением зимнего сезона активность бобров снижается. Из своих домиков (хаток) они выходят только днем. Однако, если столбики термометров опустились ниже минус 20 градусов, они остаются в жилище. При этом к холодам они готовятся заранее – обеспечивают запасы.

Зайцы-русаки, в свою очередь, обитают в парках "Измайлово", "Кузьминки-Люблино", "Битцевский лес", "Царицыно" и других. Зоологи присвоили им первую категорию редкости.

Животные могут разгоняться до 60 километров в час. Они имеют остроконечный хвост и длинные уши. Зимой особь тоже остается русой. Пищей для него будут растения, которые он найдет под снегом, кора и ветви. Часто заяц помогает "раскопками" другим животным, которые не умеют капать – они приходят на пищу. Чаще всего зайцы-русаки обитают на опушках или полях.

Ласку зоологи видели в парках "Царицыно", "Лосиный Остров", "Измайлово" и "Битцевский лес". Эти представители фауны имею третью категорию редкости. У животного тонкое и длинное тело с короткими лапками и острыми когтями. В летнее время шерсть ласки короче, чем зимой. Животное тоже может быть быстрым и умеет плавать.

Ранее гималайские медведи Аладдин и Бабуля ненадолго прервали свою зимнюю спячку в Московском зоопарке на фоне оттепели. Однако с приходом похолодания они снова заснули. Сон этих животных очень чуткий, сотрудники зоосада это знают и заходят в их вольер крайне осторожно.

