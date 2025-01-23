Зарянок, вьюрков и зеленушек можно встретить в столице на фоне теплой зимы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Зарянок, вьюрков и зеленушек можно встретить в Москве на фоне теплой зимы, рассказали орнитологи департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Также на природных территориях столицы можно заметить черных дроздов и зябликов. Эти птицы обычно улетают в более теплые регионы, чтобы переждать зиму.

"Обычно зяблик зимует на юге ареала, вплоть до берегов Средиземноморья, и прилетает с наступлением первых теплых дней, когда еще не сошел снег. Но нынче из-за теплой зимы птицы остались в черте города, их видели в ПИП "Строгино", – рассказали специалисты.

В свою очередь, представители семейства вьюрковых зимуют на юге Западной Европы, в Турции, Иране, Туркмении, Китае, Корее и Японии. Однако в этом году вьюрка была замечена в природно-историческом парке "Останкино".

Зеленушку специалисты заметили в Строгине, хотя обычно эти птицы пережидают холода в южных регионах своего ареала.

Кроме того, ранее департамент сообщал, что изменение температуры и таяние снега не приведут к смене цвета шерсти у животных. Линька, начало периода размножения, активная жизнедеятельность и массовые миграции начнутся с увеличением светового дня. Смена окраса шерсти у зверей произойдет в соответствии с их биоритмами, заключили специалисты.