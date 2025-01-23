Гималайские медведи ненадолго выходили из спячки в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Гималайские медведи Аладдин и Бабуля ненадолго прервали свою зимнюю спячку в Московском зоопарке на фоне оттепели, говорится в телеграм-канале зоосада.

"Они немного побродили по своей берлоге, но на улице не показывались. Сейчас, в связи с новым похолоданием, они снова заснули", – отметил зоопарк.

Сон этих животных очень чуткий, сотрудники зоосада это знают и заходят в их вольер крайне осторожно.

Между тем гималайский медведь Вася из Московского зоопарка третий год подряд отказывается от зимней спячки. Животное гуляет в вольере, залезает на верхние уровни деревянной крепости и играет с оранжевым конусом. Васю и еще двух медведиц изъяли у перекупщиков почти два года назад. Звери жили в стесненных условиях и плохо питались.

