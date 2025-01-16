Гости Московского зоопарка смогут снова познакомиться с малайской медведицей Машей

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Акция знакомства малайской медведицы Маши с гостями Московского зоопарка продолжится после перерыва. Об этом сообщил РИА Новости начальник отдела "Млекопитающие" столичного зоосада Михаил Брагин.

Он добавил, что во время эксперимента, который прошел с 3 по 9 января, медведица чувствовала себя спокойно и играла с зоологами.

Брагин также отметил, что процесс знакомства животных с посетителями должен проходить плавно, так как зоологи рассчитывают на долгую жизнь животных, поэтому в такой ситуации торопиться не стоит.

В начале года гости столичного зоосада впервые увидели малайского медвежонка Машу. Детеныша привезли в Москву еще в августе, но к ней не пускали посетителей, чтобы не вызвать стресс у животного.

