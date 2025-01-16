Слоны из Московского зоопарка превратили елки в банный веник

В Московском зоопарке слоны превратили принесенные им елки в банный веник. Об этом рассказала директор столичного зоосада Светлана Акулова в своем телеграм-канале

В зоопарк в рамках ежегодной акции по сбору елок, пихт и сосен доставили около 630 деревьев.

"Слоны, наши мудрые и добрые гиганты, приняли ветви ели с такой искренней радостью, что их реакция напомнила нам о старинном русском обычае – посещении бани", – написала Акулова, добавив, что животные чешут деревьями спины.

Она отметила, что слон Памир "мог стоять часами, осторожно прижимая ель к своей спине, словно нежный веничек".

Ранее в Московском зоопарке впервые за 40 лет поселилась американская норка. Молодого самца норки черного окраса зовут Чебурашка, ему почти три года, его вес составляет 2,2 килограмма. Он приехал в Москву из загородного лесного хозяйства.

До этого в зоопарке появились три пятнистые гиены. Два самца и самка приехали в конце осени прошлого года и после карантина появились на экспозиции на "Острове зверей" на Новой территории.