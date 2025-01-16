Гендиректор Московского зоопарка проверит реабилитацию пострадавших от мазута птиц

Фото: ТАСС/Иван Высочинский

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что посетит "Сафари парк" в Краснодаре для проверки реабилитации птиц, пострадавших от разлива мазута на Черном море. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Акуловой.

"Сообщаю вам, что вместе с моей командой Московского зоопарка мы выехали в Анапу", – заявила она.

Акулова подчеркнула, что будет держать в курсе о результатах проверок и всех следующих этапов выезда в Краснодарский край.

15 декабря в результате крушения танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239" в Керченском проливе часть побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом.

На данный момент из-за разлива нефтепродуктов на Кубани действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера был введен в Севастополе и Крыму.

Между тем в Сочи волонтеры спасли более 200 испачканных мазутом птиц после крушения танкеров на Черном море. Благодаря своевременному оказанию помощи от волонтеров и местных более 90% пострадавших птиц выживают, однако 150 пернатых были найдены без признаков жизни.