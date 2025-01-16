Роспотребнадзор усилит контроль за наличием нефтепродуктов в Черном море

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Роспотребнадзор усилит контроль за наличием вредных веществ, в том числе нефтепродуктов, в Черном море для обеспечения безопасности рыбы и морепродуктов, сообщается в телеграм-канале ведомства

Для этого специалисты задействуют усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте. Как пояснили в ведомстве, это необходимо для защиты здоровья населения.

Кроме того, в зоне ЧС, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, специалисты продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды.

В настоящее время эксперты Роспотребнадзора приступили к исследованию песка после проведения работ по очистке от нефтепродуктов. Также в целях оценки потенциального воздействия на здоровье граждан проводится отбор проб морской воды, воздуха, прибрежного песка и почвы.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил вести непрерывный контроль качества воды и воздуха после инцидента. Он также создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, которую возглавил вице-премьер Виталий Савельев, а первым заместителем назначен глава МЧС Александр Куренков.

Комиссия заявила о намерении создать постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани.

