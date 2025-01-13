Правкомиссия создаст постоянный оперштаб для ликвидации мазута на Кубани

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Правительственная комиссия создаст постоянный оперштаб по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе и разлива мазута на Кубани. Его возглавит глава МЧС России Александр Куренков, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Такое решение было принято после первого заседания комиссии, созданной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Оперштаб будет в ежедневном формате координировать работу по ликвидации загрязнений нефтепродуктами в Черном море. Заседания планируется проводить в том числе с выездами в Крым и Севастополь.

Проект плана мероприятий для ликвидации последствий разлива мазута, включая откачку нефтепродуктов из танкеров и их подъем, должен быть готов до 15 января. Такое поручение дал вице-премьер и глава правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧП Виталий Савельев.

Мишустин ранее обратил внимание на важность скорейшего очищения экосистемы побережья Краснодарского края и Крыма, а также призвал сделать все, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов.

Часть российского побережья Черного моря оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе – "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

В Краснодарском крае действует режим ЧС федерального уровня. ЧС регионального характера введен в Севастополе и Крыму.

