Более 9,5 км побережья в Крыму очищено от мазута за сутки

Фото: МЧС России

В течение суток в Крыму было собрано более 36 тонн песка, загрязненного мазутом, очищены 9,61 километра побережья. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов республики Ольга Шевцова в телеграм-канале.

Кроме того, в ходе работ были обнаружены и ликвидированы загрязнения на территории 48 квадратных метров в водоеме. Также было спасено 99 птиц, отметила Шевцова. В процессе уборки было задействовано 976 человек и 216 единиц специализированной техники.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

В пятницу, 10 января, рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. После этого Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря.