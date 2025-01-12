Глава МЧС сформировал федеральный штаб по ликвидации разлива мазута в Черном море

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Глава МЧС России Александр Куренков сформировал федеральный оперативный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в акватории Черного моря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сам министр и члены штаба прибыли в Анапу ранним утром. Сформированный ими штаб будет вести свою работу на месте чрезвычайной ситуации. При этом обязанности его членов будут сохраняться вплоть до полной ликвидации последствий разлива мазута, уточнили в МЧС.

Членами штаба стали представители различных федеральных министерств и ведомств. При этом министр намерен лично контролировать работы, которые ведутся на загрязненном побережье. После этого он организует заседание правительственной комиссии, в рамках которого планируется выработать дополнительные меры для скорейшей ликвидации последствий случившегося.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

В пятницу, 10 января, рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов". Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.