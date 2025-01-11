Режим угрозы ЧС ввели в Черноморском районе Крыма из-за выброса мазута

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Черноморском районе на западе Крыма объявили режим угрозы ЧС муниципального характера из-за обнаружения пятен мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщается в телеграм-канале главы местной администрации Александра Дудинова.

"Ситуация неприятная, но контролируемая. <...> Сегодня к уборке присоединятся еще порядка 100 волонтеров. Уборка мазута запланирована на трех локациях – на побережье в селах Окуневка, Знаменское, Громово", – уточнил он в публикации.

При этом накануне рядом с местом крушения танкеров обнаружили новый разлив нефтепродуктов площадью 2 800 "квадратов", рассказали в МЧС РФ. Также единичные выбросы мазута зафиксировали от Анапы до станицы Благовещенская, поселков Волна и Веселовка.

Часть российского черноморского побережья оказалась загрязнена мазутом после крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала подало сигнал бедствия судно "Волгонефть 212", а позже появилось сообщение об аналогичном инциденте с танкером "Волгонефть 239".

Из-за разлива нефтепродуктов режим ЧС федерального уровня введен на Кубани, а режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море.

