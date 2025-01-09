Глава МЧС Куренков заявил о завершении сбора основного объема мазута на Кубани

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Основной объем мазута, выброшенный на побережье Краснодарского края с затонувших в Черном море танкеров, собран. Об этом глава МЧС России Александр Куренков доложил на совещании Владимира Путина с членами правительства.

По словам Куренкова, из-за сильного ветра и нагонной волны почти каждый день фиксируются повторные локальные выбросы нефтепродуктов на берег, однако они оперативно ликвидируются. Кроме того, для откачки мазута из затонувших судов из Санкт-Петербурга к месту проведения работ доставили специализированную нефтесборную систему. Установка собрана и готова к работе, подчеркнул глава МЧС.

На данный момент в акватории Керченского пролива специалисты обследовали более 1,5 тысячи квадратных километров, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. Недалеко от береговой линии, в том числе в порту Анапы, с использованием сорбента обработано порядка 38 тысяч квадратных метров акватории, собрано более 14 тонн нефтепродуктов, отметил Куренков.

По его словам, на случай ухудшения обстановки на месте ликвидации последствий разлива создан резерв спасателей и материалов. Более того, на территорию Кубани и Крыма со складов Росрезерва, а также с территорий Херсонской области, ДНР и ЛНР дополнительно доставили 364 тысяч мешков для загрязненного грунта.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального характера действует в Севастополе и Крыму.

Владимир Путин потребовал сделать все, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров. Он считает, что профильные органы власти принимают недостаточно усилий, чтобы сократить нанесенный ущерб.