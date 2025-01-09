Путин призвал сделать все, чтобы прекратить утечку мазута в Черном море

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Владимир Путин потребовал от властей приложить все возможные усилия, чтобы прекратить утечки мазута из подтопленных танкеров в Черном море. На это глава государства обратил внимание на совещании с правительством.

По его мнению, профильные органы власти принимают недостаточные усилия для того, чтобы сократить ущерб, который был нанесен в результате крушения танкеров и разлива мазута.

"Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки пришли к выводу, что эта работа должна вестись на федеральном уровне, потом пришли к выводу, что необходимо объявить федеральную чрезвычайную ситуацию", – указал российский лидер.

В связи с этим президент РФ призвал оперативно сформировать меры для минимизации ущерба после ЧП в Керченском проливе и попросил главу МЧС Александра Куренкова в кратчайшие сроки направить эти предложениях не только ему, но и руководству и председателю правительства.

Кроме того, он потребовал организовать штаб, возглавляемый ответственными сотрудниками из министерств и ведомств, которые были бы делегированы прямо на месте происшествия. В качестве примера Путин привел волонтеров, которые участвуют в ликвидации разлива мазута в Черном море. Президент призвал чиновников отнестись к работе с аналогичной ответственностью.

"Волонтерам, конечно, огромное спасибо за их, как вы сказали, гражданскую позицию", – добавил глава государства.

Он также признал, что и технических, и финансовых, и технологических проблем, связанных с устранением последствий разлива мазута в Черном море после крушения танкеров, много. Однако он потребовал систематизировать эти недочеты и проанализировать их.

"Прошу руководство правительства отнестись к этому соответствующим образом. И соответствующие службы, министерства, ведомства – все (должны. – Прим. ред.) проработать и доложить предложения о том, как будет организована эта работа в самое ближайшее время", – подчеркнул президент РФ.

Более того, Путин попросил начать основные работы по минимизации ущерба от разлива мазута в Черном море до повышения температура воды. Также он потребовал уже сейчас продумать и разработать план по подъему затонувших в Черном море танкеров с мазутом, в том числе предусмотреть выделение на этот процесс необходимых средств.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.

Всего в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

