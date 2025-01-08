Уникальные песчаные дюны Анапы серьезно пострадали из-за выброса мазута

Фото: МЧС России

Уникальные песчаные дюны пострадали на территории Анапы в результате выброса мазута после ЧП с танкерами. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на заседании регионального оперштаба по ликвидации ЧС, его слова передает пресс-служба региональной администрации.

Вопрос восстановления песчаных дюн, по словам главы региона, должен быть проработан совместно с министерством природы РФ, МЧС России, заинтересованными федеральными органами и научным сообществом.

Кондратьев также заявил, что сейчас для расчистки пляжей от мазута вывозятся тонны песка. Однако он акцентировал внимание на помощь в данном вопросе тяжелой техники, из-за которой оказалась серьезно загружена улично-дорожная сеть Анапы и Темрюкского района.

В связи с этим после устранения последствий ЧС краевой Минтранс вместе с муниципалитетами оценит нанесенный ущерб и подготовит документы для финансирования работ по восстановлению дорог и улиц, добавил губернатор Краснодарского края. Средства на это будут заложены в бюджете региона.

Побережье оказалось загрязнено мазутом в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Сначала стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212", а позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

В связи с разливом нефтепродуктов был введен режим ЧС федерального уровня. Также режим ЧС регионального уровня действует в Севастополе и Крыму.

Всего в море попало около 2,4 тысяч тонн нефтепродуктов. Специалисты Морспасслужбы определили, что произошел разлив "тяжелого" топочного мазута марки М100, который не всплывает на поверхность, а уходит на дно или плавает в толще воды.

