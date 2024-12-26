Глава МЧС РФ Куренков: курортный сезон на Кубани не стоит под вопросом

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб – Краснодарский край"

Будущий курортный сезон на Кубани не стоит под вопросом после ЧП с танкерами в Керченском проливе, заверил глава МЧС России Александр Куренков.

"Мы разберемся. Сплошного загрязнения нет. Мы справимся в ближайшее время. Со стороны моря работы будут проводиться для того, чтобы было как можно меньше выбросов на территории пляжей", – приводит РИА Новости его слова.

Побережье Кубани оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сначала сигнал бедствия подал танкер "Волгонефть 212", а позже аналогичное сообщение поступило от судна "Волгонефть 239". СК уже выдвинул обвинения против капитанов двух судов.

В Краснодарском крае действует режим ЧС регионального масштаба. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил о необходимости привлечения федеральных ресурсов для утилизации загрязненного мазутом грунта.

Тем не менее уже удалось собрать более 30 000 тонн загрязненного грунта, но его объемы могут вырасти до 200 000 тонн, предупредил глава региона.

