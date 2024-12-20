Очищающие побережье Анапы от мазута волонтеры рассказали о трудностях

Фото: телеграм-канал SHOT

Большое количество вылившегося в Черное море мазута значительно усложняет процесс очистки побережья Анапы, рассказала в беседе с телеканалом "360" волонтер Ната Будникова, которая находится на месте происшествия.

По ее словам, к настоящему моменту остается еще много работы. Это объясняется тем, что волны регулярно выбрасывают новые порции топлива на те участки берега, которые уже были очищены.

Волонтер также обратила внимание, что собранное топливо не удается держать в тонких мешках и оно вновь выливается на землю. Однако в пятницу, 20 декабря, на берег пришел неизвестный мужчина, который выдал добровольцам плотные белые мешки.

В свою очередь, спасатели привезли к месту происшествия уборочные машины, которые помогают очищать загрязненную территорию.

"Здесь люди как будто сами справляются. Не хватает воды, чтобы просто волонтеры ходили раздавали, мешков. Большая часть людей работает без масок и респираторов. Фронт работы еще огромный, потому что в море полно мазута", – резюмировала собеседница телеканала.

Загрязнение произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе 15 декабря. Сперва стало известно о бедствии судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасатели смогли эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

После улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи уже выдвинули обвинения в отношении капитанов двух судов "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239".

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах.

В тот же день мэрия Анапы сообщила о введении режима ЧС на береговой линии.

К утру 20 декабря спасатели и волонтеры собрали с пляжей Краснодарского края 3 303 тонны загрязненного песка и грунта. Кроме того, в порту Анапы обработали сорбентом 100 квадратных метров акватории, а также собрали 4 тонны нефтесодержащей жидкости.