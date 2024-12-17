Режим ЧС введен в Анапе из-за разлива нефтепродуктов после ЧП с танкерами

Мэрия Анапы сообщила на своем сайте о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива нефти на береговой линии.

Кроме того, по требованию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте был организован оперштаб, который координирует работу сил служб спасения, МЧС, казаков и волонтеров, занимающихся ликвидацией последствий ЧП.

Всего к работам привлечены более 260 специалистов и 50 единиц техники. По информации пресс-службы МЧС России, все они занимаются очисткой акватории и берега от нефтепродуктов на участке Черного моря от поселка Волна до Анапы.

При этом, как рассказал в эфире телеканала "Россия 24" министр ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Штриков, загрязнено свыше 30 километров территории пляжей. В связи с этим в Запорожском, Новотаманском, Таманском и Сенном сельских поселениях Темрюкского района Кубани введен режим ЧС, о чем сообщил глава района Федор Бабенков в своем телеграм-канале. Ранее эта мера затронула поселок Веселовка и станицу Благовещенскую.

Ликвидация последствий разлива мазута после ЧП с танкерами на Кубани началась утром 17 декабря. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута из 9 тысяч тонн нефтепродуктов, которые перевозились на танкерах. В настоящее время пятно загрязнения дрейфует от мыса Панагия до косы Тузла.

Танкеры 15 декабря потерпели бедствие в Керченском проливе. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239".

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. После улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

