Режим ЧС введен в двух муниципалитетах на Кубани после разлива нефтепродуктов

Фото: телеграм-канал "Природоведение"

Режим ЧС ввели в двух муниципальных образованиях Краснодарского края после разлива нефтепродуктов, сообщил министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона Сергей Штриков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, волонтеры и специальные службы собирают мазут на территории пляжа в поселке Благовещенское. Территория была загрязнена со стороны Темрюкского района и Анапского муниципального образования.

Ранее сообщалось, что на побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе вынесло нефтепродукты после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Последствия ликвидируют почти 270 человек.

В связи с этим в двух муниципалитетах развернуты оперативные штабы. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС" и МЧС России.

Танкеры потерпели бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

В понедельник, 16 декабря, после улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела.

