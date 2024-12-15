Фото: Южная транспортная прокуратура

Росрыболовство проведет анализ обстановки в Керченском проливе на фоне крушения и повреждения двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", сообщил пресс-секретарь ведомства Дмитрий Клоков.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков дал указание Азово-Черноморскому территориальному управлению Росрыболовства и ВНИРО провести анализ текущего положения дел.

"Создана рабочая группа, специалисты направлены на место. Для комплексного изучения масштабов необходима разведка с воздуха и забор проб воды", – Клокова цитирует ТАСС.

Он подчеркнул, что после того как погодные условия нормализуются и последствия аварии будут устранены, можно будет оценить ущерб, который был нанесен водным биоресурсам.

Судно "Волгонефть 239" легло в дрейф в воскресенье, 15 ноября. О его повреждении стало известно спустя некоторое время после сообщений о крушении танкера "Волгонефть 212". Танкеры перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

СМИ сообщали, что в условиях шторма у судна оторвало носовую часть. Информацию о происшествии подтвердили в МЧС России. Позже журналисты сообщили, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков – их было 13, но один из них скончался. 11 пострадавших при крушении были госпитализированы в городскую больницу Анапы. У них всех врачи зафиксировали переохлаждение.

При этом эвакуация экипажа поврежденного и легшего в дрейф в Керченском проливе танкера "Волгонефть 239" приостановлена из-за плохих погодных условий. На судне есть все, что нужно для обеспечения базовых потребностей.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.