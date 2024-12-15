РИА Новости: 8 членов экипажа тонущего в Керченском проливе танкера спасены

Фото: телеграм-канал SHOT

Восемь членов экипажа танкера "Волгонефть 212", который потерпел крушение в районе Керченского пролива, удалось поднять из воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

В настоящий момент спасатели продолжают операцию, чтобы помочь еще пяти членам экипажа.

Между тем один из танкеров, терпящих бедствие, в результате полученных повреждений сел на мель. Второе пострадавшее судно "Волга-нефть 239" легло в дрейф, отмечается в телеграм-канале МЧС России.

По факту произошедшего в акватории Черного моря были возбуждены два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщили представители ГСУ СК России по Крыму и Севастополю в беседе со СМИ.

На данный момент к месту происшествия выехала группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты. Им предстоит осмотреть территорию и провести все необходимые следственные действия.

Кроме того, правоохранители оценят действия экипажа в сложных метеорологических условиях, а также проверят судовладельцев на предмет технического состояния и обслуживания плавсредств.

Танкер "Волгонефть 212" потерпел крушение в Керченском проливе в воскресенье, 15 ноября. От экипажа, в состав которого входили 13 человек, поступил запрос о помощи, и к месту ЧП был направлен вертолет Ми-8 со спасателями "Крым-Спас". Кроме того, из бухты Камыш-Бурун вышел буксир "Меркурий", чтобы также оказать помощь грузовому судну.

Позже стало известно о бедствии второго танкера "Волга-нефть 239". К ликвидации последствий привлекли свыше 50 специалистов и 11 единиц техники.

