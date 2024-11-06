Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 ноября, 08:04

Происшествия
Главная / Новости /

"Интерфакс": рыболовное судно с 12 людьми терпит бедствие в Баренцевом море

Рыболовное судно с 12 людьми терпит бедствие в Баренцевом море – СМИ

Фото: 123RF/02irina

Рыболовное судно "Алиот" с 12 людьми на борту потеряло ход в Баренцевом море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в более чем 60 морских милях от берега Мурманской области. Никто не пострадал, люди находятся на судне, добавили журналисты. Предположительно, корабль терпит бедствие из-за поломки винта.

"Начата операция по спасению рыбаков", – добавил собеседник издания.

Ранее нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от Германии. Все случилось к северо-востоку от города Кюлунгсборна федеральной земли Мекленбурга – Передняя Померания. Все 7 членов экипажа были спасены, а возгорание ликвидировано.

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика