"Интерфакс": рыболовное судно с 12 людьми терпит бедствие в Баренцевом море

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Рыболовное судно "Алиот" с 12 людьми на борту потеряло ход в Баренцевом море, пишет "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в более чем 60 морских милях от берега Мурманской области. Никто не пострадал, люди находятся на судне, добавили журналисты. Предположительно, корабль терпит бедствие из-за поломки винта.

"Начата операция по спасению рыбаков", – добавил собеседник издания.

Ранее нефтяной танкер Annika загорелся в Балтийском море, неподалеку от Германии. Все случилось к северо-востоку от города Кюлунгсборна федеральной земли Мекленбурга – Передняя Померания. Все 7 членов экипажа были спасены, а возгорание ликвидировано.

