Почти 270 человек ликвидируют разлив нефтепродуктов в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал Readovka

На побережье от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе вынесло нефтепродукты после ЧП с танкерами в Керченском проливе. Последствия ликвидируют почти 270 человек, рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Как отметил глава региона, в связи с этим в двух муниципалитетах развернуты оперативные штабы. Для ликвидации последствий направлены группы регионального отряда "Кубань-СПАС" и МЧС России. Также губернатор выразил благодарность волонтерам.

"От оперативных служб сейчас на месте работают 267 человек, задействовано 50 единиц техники. При необходимости количество сил и средств увеличим", – сказал Кондратьев.

Танкеры потерпели бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

В понедельник, 16 декабря, после улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела.

