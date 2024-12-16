Кабмин РФ: топливо утекло с танкеров в Керченском проливе частично

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Утечка нефтепродуктов, произошедшая в результате крушения танкеров в Керченском проливе, оказалась частичной. В настоящий момент компетентные ведомства завершают подготовительные работы по их уборке, сообщила пресс-служба правительства России.

В результате бедствия в море вылился мазут. Сейчас он дрейфует в направлении побережья на участке от мыса Панагия до косы Тузла. Специалисты собираются облететь район крушения на вертолете. Убирать вытекшее топливо будут сотрудники ФГБУ "Морспасслужба" Росморречфлота Минтранса России и МЧС РФ.

Кроме того, на место происшествия прибыли министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Они оценят возможные экологические последствия случившегося.

Вместе с тем планируется организовать водолазное обследование потерпевших крушение танкеров. Работы начнутся после наступления благоприятной погоды, уточнили в кабмине. Этим будут заниматься специалисты Росморречфлота.

При этом, по прогнозам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, непростые погодные условия будут сохраняться на востоке и западе Азовского моря в течение ближайших двух суток. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

"Погода была не сахарная, это точно. Там и ветер, и волнения сильные были, но это все будет исследоваться", – сказал эксперт, комментируя метеорологические условия, на фоне которых произошло крушение.

По его данным, сильный ветер, скорость которого составит 25–28 метров в секунду, вызовет волнение и в Таганрогском заливе. Кроме того, естественный сток рек, которые идут к Азовскому морю, окажется заперт, поскольку ветер будет направлять волну из моря в противоположную сторону. В связи с этим велик риск повышения уровня рек. В особенности это коснется Дона, предупредил метеоролог.

Танкеры потерпели бедствие в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Сперва стало известно о крушении судна "Волгонефть 212". Спустя некоторое время появились сообщения о танкере "Волгонефть 239", которое легло в дрейф. В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Позже стало известно, что спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий.

Уже в понедельник, 16 декабря, после улучшения погоды ее возобновили. В результате спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. Расследование будет проводиться в связи с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.