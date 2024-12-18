Эколог Птуха прокомментировал ЧП на черноморском побережье

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Доцент кафедры географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Николай Птуха считает, что оптимальным решением ситуации с розливом нефти на черноморском побережье является комплексный подход к очистке акватории с использованием механического и химического методов очистки. Об этом сообщает RT.

Он уточнил, что необходимо использование как ручного труда, так и специальной техники для сбора мазута с поверхности воды и суши в комплексе с применением реагентов для разрушения мазута в ходе последующих мероприятий по его утилизации.

Эколог надеется, что к пляжному сезону 2025 года проблема будет решена. При этом, по его словам, если вовремя не принять меры по сбору и утилизации мазута на пляжах курортных зон, могут возникнуть серьезные проблемы с биоразнообразием территории, а также качеством пляжного покрытия, что скажется на летних туристских потоках.

Обнадеживающим фактором он назвал низкую температуру. Птуха пояснил, что в холодной воде производные нефтепродуктов имеют низкую растворимость, более высокую скорость сворачивания и осаждения.

Между тем замначальника кубанского главка МЧС РФ Андрей Потахов рассказал РИА Новости, что протяженность береговой линии на территории Темрюкского района и Анапы, где проводятся работы по очистке мазута, достигла 49 километров.

По его словам, с учетом развития обстановки и прогноза специалисты увеличили маршруты мониторинга до 70 километров всех участков черноморского побережья, которые могут даже в перспективе попасть в зону поражения. На 49 километрах сосредоточено более 1 000 людей и свыше 50 единиц специальной техники.

В воскресенье, 15 декабря, сообщалось о крушении судна "Волгонефть 212" в Керченском проливе. Позже появились сообщения о танкере "Волгонефть 239". В общей сложности на них перевозили почти 9 тысяч тонн мазута.

Спасателям удалось эвакуировать всех моряков с танкера "Волгонефть 212", но один из них скончался. При этом эвакуацию экипажа второго судна было решено приостановить из-за плохих погодных условий. Позднее спасателям удалось эвакуировать на берег 14 человек.

По факту произошедшего в акватории Черного моря было возбуждено два уголовных дела. В общей сложности в море вылилось около 3 тысяч тонн мазута. Ликвидация последствий началась утром 17 декабря.

